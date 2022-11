Gaza | incendio nel campo rifugiati di Jabalia | almeno 21 vittime | 7 bambini

(Di giovedì 17 novembre 2022) Neldi, a nord nella Striscia di, unha provocato21, tra le quali 7. Le fiamme, come riportano le fonti locali, si sarebbero propagate da un appartamento per cause ancora da stabilire, per poi rapidamente avvolgere un intero edificio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e i mezzi di soccorso nel tentativo di domare le fiamme che ancora divampano e prestare aiuto ai numerosi feriti. Si teme che il numero dipossa salire. Il presidente Mahmoud Abbas ha dichiarato che si tratta di una catastrofe nazionale, e ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani. su Open Leggi anche:in un bar in ...

