Gary Neville | “Il Manchester United deve chiudere il contratto con Cristiano Ronaldo”

Anche.' DI'Le persone possono avere la loro opinione, ma non sanno davvero cosa sta succedendo all'interno del campo di allenamento o persino della mia vita. Dovrebbero ...E ai suoi ex compagnie Wayne Rooney che oggi lo criticano su tv e giornali, risponde per le rime: 'Wayne non capisco perché mi critica. Forse è geloso perché io sto ancora giocando ad ... Gary Neville: "Il Manchester United ponga fine al contratto di CR7 per non creare precedenti" C'è chi si è schierato dalla parte dell'asso portoghese e chi, come Gary Neville, no: "Mi chiedo cosa stia facendo il Manchester United. La realtà è semplice: sanno che devono porre fine al suo ...L'intervista completa di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan: il calciatore portoghese senza freni, tutti i dettagli sui rapporti del passato ...