Gamera | il nuovo film Netflix annunciato da Kadokawa VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) LaCorporation, conglomerato mediatico giapponese diDwango a cui appartengono le aziende delGroup, ha da pocomediante unsul suo canale youtube di essere al lavoro su undedicato al kaij?. Lungometraggio distribuito in esclusiva da. Non è ancora ufficiale ma voci di corridoio affermano che il noto conglomerato abbia assunto, forse in qualità di regista, Sh?suke Kaneko. Kaneko è una leggenda del settore, specializzato nei kaij?-eiga, avendone diretti parecchi (– Daikaij? k?ch? kessen o Gojira Mosura King Gidora – Daikaij? s?k?geki). Il progetto potrà subito godere di una sponsorizzazione dal vivo mediante un’esposizione di figure in scala, ...

Funzione Pubblica

... composta da Irene Glarey (14'27"), Roberta Cuneaz (14'52") e dall'ucraina Tetiana(13'07") ... Positivo ilspazio per i non competitivi assoluti che hanno potuto confrontarsi e in diversi ...10 migliori anime per adulti da vedere in streaming Darling in the Franxx: ilEva o becera ... Gridman , un inno a cult intramontabili come Ultraman e, diretta da Akira Amemiya. Il noto ... Alla Camera le prime interrogazioni per il nuovo ministro Pa