Furti di biciclette | un arresto e un ricercato nel Napoletano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Avrebbero rubato trea pedalata assistita in penisola sorrentina nell’arco di poco più di un mese. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno arrestato una persona originaria della periferia di Napoli, mentre una seconda è tuttora ricercata: sono entrambe accusate di furto aggravato in concorso. I fatti sono avvenuti a Sorrento il 2 agosto e l’8 settembre 2021 e a Meta il 27 agosto 2021. Tutto è partito dalla denuncia presentata dalle vittime: in particolare, decisiva è risultata l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati, la cui analisi ha consentito di ricostruire, nel dettaglio, le fasi deie di acquisire così elementi ...