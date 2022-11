Furono i filorussi ad abbattere il volo Mh17 della Malaysian Airlines | tre condannati Mosca | “Decisione politica e scandalosa”

RaiNews

298 le persone a bordo cheuccise, 196 olandesi, 43 malesi e 38 australiani. Il volo era ... nel distretto di Lugansk , all'epoca già sotto il controllo dei militanti separatistiche ...Aereo abbattuto da missileBuk approfondimento Aereo Mh17 abbattuto nel 2014, gli investigatori: "i russi" La sentenza della corte olandese, letta dal giudice Hendrik Steenhuis, ha ... Zelensky: "Più pressione su Putin per raggiungere la pace". Prolungato l'accordo sul grano - Kiev: "Le reti elettriche danneggiate dai raid russi sono state in gran parte ripristinate" - Kiev: "Le reti elettriche danneggiate dai raid russi sono state in gran parte ripris Il volo MH17 fu abbattuto da un missile di tipo Buk sparato da Pervomaisk, nel distretto di Lugansk, allora soto controllo dei separatisti filorussi. Ci furono 298 morti ...Condannati, all’ergastolo, due cittadini russi e uno ucraino ritenuti colpevoli dell’abbattimento del volo malese Mh17 del 14 luglio 2014 ...