Furiosa | Anya Taylor-Joy | È stata un' esperienza che mi ha cambiato la vita

(Di giovedì 17 novembre 2022)-Joy si è recentemente aperta a proposito di, prequel di Mad Max, rivelando che èun'che 'le hala'. Sebbene le riprese disi siano concluse un paio di settimane fa in Australia,-Joy sta ancora cercando di dare un senso all'incredibiletrasformativa che ha appena vissuto sul set del prequel di Mad Max, l'attesissima pellicola di George Miller. "Mi ci vorranno due anni interi prima che il film esca nelle sale, sarà solo allora che potrò iniziare a elaborare ciò che ho appena concluso 12 giorni fa" ha affermato la-Joy. "un'...

Parlando della sua esperienza conTaylor - Joy ha ammesso con onestà che si è trattato di qualcosa che ha letteralmente cambiato la sua vita. La star, che in The Menu recita insieme a ...La protagonista Margot sarà interpretata daTaylor - Joy. Dopo la sua performance dirompente ... Mad Max: Fury Road , l'attrice si unirà allo stesso universo nel prossimo spin - off:. Il ...Anya Taylor-Joy si è recentemente aperta a proposito di Furiosa, prequel di Mad Max, rivelando che è stata un'esperienza che 'le ha cambiato la vita'.Anya Taylor-Joy ha raccontato la sua esperienza sul set dello spin-off di Mad Max: Fury Road, Furiosa. Ecco le sue dichiarazioni.