(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) –il 14% dei cittadinisa che il mercato illegale delle sigarette costa agli Stati membri dell’Ue oltre 10 miliardi di euro all’anno, in mancato gettito. Tuttavia, oltre il 65% ritiene che il tabacco illecito sia un problema di tutta l’Ue e ben due terzi degli intervistati sono favorevoli a un approccio politico diverso. Lo riporta un nuovo sondaggio condotto dalla società di analisi Povaddo, per conto di Philip Morris International, in 13 Paesi(Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna), intervistando on line oltre 13.600 cittadini maggiorenni tra l’11 e il 15 novembre scorsi. Il 67% degli intervistati ritiene che il crescente mercato illecito stia dissuadendo molti fumatori dallo smettere di fumare o dal passare ...

Tiscali Notizie

Non voglio illuderlo...' A quel punto Tina Cipoillari è intervenuta, cogliendo la palla al balzo per criticarla duramente: Gianni Sperti ha poi ipotizzato che ci sia uscitaper darenegli ...... alle sigarette di contrabbando, mentre in Italia il mercato illecito conta ormaiper il 2,2% ...(72%) concordano sul fatto che l'Ue dovrebbe dedicare tempo e risorse all'eliminazione del, ... Fumo, solo 14% europei conosce danni contrabbando 'bionde' Solo il 14% dei cittadini europei sa che il mercato illegale delle sigarette costa agli Stati membri dell'Ue oltre 10 miliardi di euro all'anno, in ...Non solo, sulla vitamina D, ad esempio, spendiamo 5 euro pro capite, contro molte altre Regioni che arrivano a 20». Certo, aggiunge Marinai, «il problema della crescita dei prezzi dei nuovi farmaci è ...