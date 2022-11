Tiscali Notizie

... alle sigarette di contrabbando, mentre in Italia il mercato illecito conta ormaiper il 2,2% ...(72%) concordano sul fatto che l'Ue dovrebbe dedicare tempo e risorse all'eliminazione del, ...... ma tutti assolutamente interlocutori; nessuna vera decisione presa e comunque non comunicata (...Seta (l'accordo commerciale con la Cina scade l'anno prossimo e che gli Usa vedono come il... Fumo, solo 14% europei conosce danni contrabbando 'bionde' Solo il 14% dei cittadini europei sa che il mercato illegale delle sigarette costa agli Stati membri dell'Ue oltre 10 miliardi di euro all'anno, in ...Non solo, sulla vitamina D, ad esempio, spendiamo 5 euro pro capite, contro molte altre Regioni che arrivano a 20». Certo, aggiunge Marinai, «il problema della crescita dei prezzi dei nuovi farmaci è ...