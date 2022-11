Fujifilm | arriva il Cashback su GFX | Serie X e MKX

(Di giovedì 17 novembre 2022)lancia il suGFX,X e MKX, il motto? Tecnologia e risparmio senza compromessi! Scopriamone i dettagliaccelera sul risparmio e lancia la nuova promozioneper incentivare all’acquisto di prodotti selezionati della gamma GFX eX e delle ottiche cine MKX. Fino a 1.000 euro di rimborso, la nuova operazionesi preannuncia ricca di benefici, risparmio e opportunità di scatto. Dal 17 novembre 2022 al 22 gennaio 2023, acquistando una fotocamera o una otticain promozione si potrà richiedere un rimborso a seconda del prodotto scelto, da un minimo di 150 fino a 1.000 euro iva inclusa, e per acquisti “multipli” il bonus si somma. Per laX, ...

