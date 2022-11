Il Sole 24 ORE

tutto quello che c'è da sapere su Solana (SOL), Polkadot (DOT) e Big Eyes Coin (BIG). Summary ... tra cui Binance, Coinbase,e Huobi Global. Polkadot (DOT) Polkadot (DOT) è una notevole ......1 miliardi di euro :perché ASSTEL , ramo telecomunicazioni di Confindutria , con insistenza ... intelligenza artificiale di Jeff Bezos e Amazon , oppure il botto dei bitocoin di, una delle ... Ftx, ecco la lista nera dei contagiati: fondi sovrani, hedge, star dello sport FTX era un importante bridge/via per le stablecoin basate su ... In questo momento di crisi, gli investitori si stanno lasciando andare alle loro idee e ai loro pensieri sulla vicenda. Ecco alcuni ...La bancarotta di FTX mette in allarme il mercato delle criptovalute. Ecco la caduta di SBF, chiamato il nuovo Warren Buffett.