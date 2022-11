Fratoianni | ' Sono d' accordo con Landini | i salari vanno aumentati subito'

... che lavora in una direzione assolutamente diversa da quella di cui avremmo bisogno con i condoni e con i bonus." Servono per rilanciare il Paese - conclude- un grande piano per il clima ......si considera la nettezza con cui poi il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola... "Le primarie a questo puntofuori dai radar", ragiona con Tag43 un membro della direzione ...Anche Fiorello dice la sua sulla scelta di Giorgia Meloni di portare con sé la figlia Ginevra a Bali, in occasione del G20. Nella sua rassegna stampa quotidiana su Instragram – che anticipa l’uscita d ...La sinistra di Fratoianni invece ha scelto il matrimonio con i verdi di ... Anche di questo cartello elettorale, che ha raccolto il 2%, si sono perse le tracce dopo le elezioni comunali. Consiglieri ...