Franco Leo è morto | pochi giorni fa aveva realizzato il sogno della Maratona di New York

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si sono allenati per anni, senza mai mollare, e sempre guardando al loro obiettivo: ladi New. Lono raccontato anche a ilfatto.it e lo scorso 6 novembre quelLeo, 53 anni, tetraplegico dalla nascita, di Bellizzi (Salerno), lo ha. Spinto in carrozzella da suo fratello Dario quei 42 km e 195 metri li ha percorsi. Ma la notte scorsaè venuto a mancare. L’annuncio è stato dato proprio dal fratello sulla pagina Facebookattivo: “Te ne sei andato così..in una sera di pioggia. E come avviene proprio neidi pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti,prima ...

Ha realizzato il suo sogno . Poter correre la maratona di New York . È morto pochi giorni aver percorso 42 chilometri in carrozzina,, l'uomo di 53 anni tetraplegico originario di Bellizzi, nel salernitano, che lo scorso 6 novembre è volato nella Grande Mela , con il quale colmo di gioia. Anni di allenamento, durissimo ...Il fratello Darioha spinto la sua carrozzina per 42 chilometri: "Hai lasciato in tutti noi la voglia di non arrendersi ...