Francia | Giroud | “Sarà il mio ultimo Mondiale | ma è come se fosse il primo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Oliviera pochi giorni dall’inizio dei Mondiali, ha rilanciato un’intervista a France TV Sport parlando delle sue sensazioni: “Arrivo a questo appuntamento con lo stato d’animo di un giocatore che sicuramente giocherà l’ultima volta questa competizione. Sono molto carico, e mi sentosela prima volta. Voglio godermi ogni momento”. Il francese ha poi continuato: “Ci ho messo tutto per poter prendermi la convocazione. Ci tenevo a non chiudere la pagina con la Nazionale con il fallimento degli Europei nel 2021, spero di poterla avere adesso la possibilità di concludere bene”. Sulle prospettive da titolare e il record di gol di Henry ha concluso: “Mancano due reti per eguagliare il suo record, e un altro per superarlo. Comunque è già un onore essere al secondo posto dietro di lui”. SportFace.