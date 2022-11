FOTO Sofiia Yaremchuk | la sensuale maratoneta ucraina con il corpo da modella che ha scelto l’Italia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha corso la Maratona di Francoforte con l’eccellente tempo di 2h25:36, diventando così l’ottava italiana di sempre sui 42,195 km. La portacolori dell’Esercito, allieva di Fabio Martelli, ha illuminato la scena in terra tedesca lo scorso 30 ottobre, riuscendo a tagliare il traguardo in quarta posizione e restando a lungo molto vicina al ritmo del record italiano (2h23:44 di Valeria Straneo nel 2012) prima di una leggera flessione nel finale. In quell’occasione l’azzurra si è comunque migliorata di oltre tre minuti e mezzo rispetto a quanto fatto un anno prima a Venezia. La 28enne è nata a Leopoli il 3 giugno 1994 ed è cresciuta in, avvicinandosi a cross e mezzofondo in età adolescenziale. Nel 2015 ha corso la mezza maratona in 1h15:02 e dopo la laurea in cultura fisica e sport, conseguita nel 2016, si è dedicata ...