Forestami | superato l’obiettivo previsto per il 2022 di 400mila alberi piantati

hal'obiettivo previsto per il 2022 di 400mila nuovi alberi: dall'inizio del programma sono stati piantumati 427.475 alberi e arbusti nella città metropolitana di Milano e il 21 ......di Lainate dove la moria delle piante messe a terra nell'ultima stagione agronomica hain ... I dati relativi alle aree la cui la manutenzione non è direttamente gestita daattraverso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Allarme siccità: le temperature record di questa estate hanno causato una moria del 24,5 per cento degli arbusti. «Ma noi ripiantiamo. Fermarsi sarebbe peggio» ...