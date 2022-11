(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Venerdì 25 saremo a Genova, all'auditorium dell'acquario. Giorno non casuale: la mattina, la serada consegnare a Genova". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ne hanno combinata una talmente grossa che è incredibile come non si voglia procedere nei loro confronti! Nel frattempo chissà che succede all'indagine genovese sui PM del caso David Rossi, uno dei quali - ricordo - è uno dei miei grandi accusatori nel processo. Accusatore sicuro, grande non credo. Nel libro dimostro perché", scrive il leader di Iv.

Il Sannio Quotidiano

... laha introdotto nel bando diverse novità rispetto alle precedenti edizioni: non ci ... dando così supporto alle nuove generazioni e un rinnovato respiro al mondo dell'innovation . L'...Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della ... lancia la seconda edizione dell'(H) -Week e Casa di Cura Piacenza aderisce con la ... Fondazione Open: Renzi, ‘con nuova udienza ennesima denuncia contro magistrati fiorentini’ Roma, 17 nov (Adnkronos) – “Venerdì 25 saremo a Genova, all’auditorium dell’acquario. Giorno non casuale: la mattina udienza Open, la sera ennesima denuncia da consegnare a Genova contro i magistrati ...Sanihelp.it – Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seco ...