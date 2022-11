FMI | Georgieva | Guerra in Ucraina fattore negativo per economia

Agenzia askanews

Lo ha dichiarato alla CNBC la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, a margine dell'incontro del G20 a Bali. Georgieva, riferendosi al missile caduto in Polonia, ha dichiarato che la guerra in Ucraina è il fattore negativo più importante per l'economia globale di quest'anno e, molto probabilmente, lo sarà anche del 2023.