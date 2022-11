Flavio Briatore | niente risarcimento dallo Stato per la vendita del suo yacht | aveva chiesto 12 milioni di euro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non è certamente l’ultima parola sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore, una sua imbarcazione stimata quasi 20die loitaliano. Il Force Blue, unodi 63 metri, fu sequestrato anel 2010 mentre si trovava al largo di La Spezia, insieme all’allora moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, perché l’ex manager Renault era accusato di aver evaso oltre tredisull’Iva. Condannato a 18 mesi,erapoi assolto e il giudicedeciso per il dissequestro del natante. Troppo tardi però. Nonostante il processo fosse ancora in corso, a fine 2020 afu notificato il decreto di ...

