Fisco | Gelmini | ' su tetto contante altro scivolone del Governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Da notizie di stampa si apprende che dal decreto Aiuti quater, approvato dalla settimana scorsa e non ancora pubblicato in Gazzetta, sparisce l'innalzamento delala 5mila euro. Sarà introdotto in legge di Bilancio. Mancavano –come era ovvio- i requisiti di necessità e urgenza, perché la misura sarebbe entrata in vigore dall'anno prossimo. A prescindere dal merito del provvedimento, un evidentedel. Ora potremo vedere finalmente in Gazzetta ufficiale il decreto visto che pare ci siano altre modifiche?”. Lo afferma Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione.