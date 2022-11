Firenze | tre africani arrestati dalla Polizia Accusati di tentato furto e rapina a San Lorenzo e alla stazione SMN

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tre, un marocchino, un tunisino e un gambiano, sono statiin due distinte operazioni in centro città L'articolo proviene daPost.

Comune di Firenze

"Più di una impresa olivicola associata al nostro Consorzio su, quasi il 40%, è rosa e questo è ...l'uso dei defibrillatori a Rignano sull'Arno 18 Giugno 2018 Ti potrebbe interessare Close-......Monterotondo Marittimo 19 Agosto 2022 Pensa prima di bere - il Questore dispeaker radiofonico contro l'abuso di alcol 16 Dicembre 2013- Incendio nella notte in centro, a fuoco... Riparte la Firenze Card | Cultura Andrea Mancini, procuratore ed ex dirigente della Fiorentina, è stato ospite di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Palla al Centro”. Ecco le sue parole, a partire da ...Andrea Mancini, procuratore ed ex dirigente della Fiorentina, è stato ospite di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Palla al Centro”. Ecco le sue parole, a partire da ...