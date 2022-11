Firenze | furto da 200mila euro in una casa di Coverciano I “falchi” della polizia arrestano una coppia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Su richiestaProcuraRepubblica del capoluogo toscano, il GIP del Tribunale diha convalidato il fermo eseguito nei giorni scorsi dalladi Stato nei confronti di unadi cittadini georgiani. Entrambi sono infatti indiziati, a vario titolo, per un maxi, da circa 200.000di orologi e gioielli, avvenuto il 4 novembre 2022 in un appartamento aL'articolo proviene daPost.

Giovedì scorso, la donna, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto il ruolo di 'palo' durante il, è stata intercettata in via Nazionale ae seguita fino a una abitazione a Figline ...