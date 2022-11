Firenze Post

... come staffetta, faceva partendo e ritornando a. Oggi ad Assisi per iniziativa del vescovo ... quando il cinema rappresentava la luce alla fine del: una speranza di rimarginare le ...'Siamo fermamente convinti e non da oggi, che gli aeroporti die Pisa debbano avere pari valore strategico, in tal senso abbiamo presentato un emendamento, ...vedrà una luce in fondo al, ... Firenze, AV: Tunnel Tav e stazione Foster pronti nel 2028. Ripartono i lavori Ci sarà la nuova stazione in viale Belfiore, con il collegamento intermodale con i bus, e a Santa Maria Novella potranno arrivare 616 treni regionali, ..."Dobbiamo aiutare i ragazzi a non entrare nel tunnel della dipendenza, perciò abbiamo attivato diversi servizi e punti di ascolto sia in strada ...