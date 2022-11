Fiorentina | Sky | “Nico Gonzalez salterà il Mondiale”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022)- Laha lasciato da pochi giorni il campo di allenamento in Fiesole, in vista della sosta di 50 giorni per ilin Qatar, che inizierà Domenica alle ore 17:00. Non un buon momento in casa Toscana, dove laha concluso la prima parte stagionale con una sconfitta in extremis contro il Milan, e ora dovrà preoccuparsi della condizione fisica di. Il giocatore ex Stoccarda, continua ad avere un problema al ginocchio. Un problema fisico che si porta avanti dal suo approdo in Toscana per una cifra vicino ai 25milioni di euro, la scorsa Estate. Di seguito, ecco il comunicato dell’Albiceleste: “Nel corso dell’allenamento di oggi,lasha accusato un ...