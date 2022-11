Fiorello a mamma Meloni | Sarò il tuo depu-tato | prendo 3 euro l' ora

(Di giovedì 17 novembre 2022)entra a gamba tesa nella polemica sulla presenza della figlia di Giorgiaa Bali, sostenendo che "a prescindere da come la si pensi politicamente, c'è tutto nelle polemiche, c'è maschilismo, c'è sessismo, ladeve stare a casa con i bambini?". Lo dice ad 'Aspettando Viva Rai 2', l'appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay con contenuti esclusivi, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di "Viva Rai2!" su Rai 2.difende la premier spiegando semplicemente che "fa la madre. Non si può polemizzare su questo, basti pensare ad altri capi di Sche si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno?... figli, nipoti. Prodi? Draghi? Si portava ...

... questa mattina 17 novembre in diretta Instagram ad Aspettando Viva Rai2 ,spezza una ... 'È giusto che lafaccia solo laDeve per forza stare a casa con le bambine O può anche la ..."A prescindere da come la si pensi politicamente, c'è tutto nelle polemiche, c'è maschilismo, c'è sessismo , ladeve stare a casa con i bambini" ha detto, prendendo quindi le distanze ...Fiorello scende in campo sul caso Meloni, premier e mamma a Bali. Durante la lettura dei giornali, questa mattina in diretta instagram ad ’Aspettando Viva Rai2’, lo showman torna sulla polemica ...Lo showman Fiorello ha detto la sua sul caso di Giorgia Meloni e la figlia a Bali: si è offerto di aiutarla, cosa intende fare per lei ...