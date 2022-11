Finalmente Ash ha vinto i Mondiali di Pokemon

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo Shoot Stadium è pieno in ogni ordine di posti. Con la sua caratteristica forma a fiore, che spicca nelle inquadrature dall’alto, è un gioiello di architettura e tecnologia, vanto della regione di Galar, ma l’evento davvero importante sta accadendo al suo interno, in quel rettangolo in terra battuta delimitato da poche, semplici linee bianche. Il Masters Tournament, i Campionati del Mondo Pokémon, sono giunti all’epilogo, a una finale il cui esito non sembra in discussione, a giudicare dai pronostici della vigilia. Da un lato il campione in carica e prima testa di serie del tabellone, il beniamino di casa, l’imbattuto Leon che si presenta in campo con look e fisico da atleta: pantaloni sportivi, scaldamuscoli, divisa ispirata al baseball con tanto di numero 1 sulla maglia, sguardo magnetico e atteggiamento spavaldo, un Cristiano Ronaldo del mondo Pokémon che si concede anche uno ...