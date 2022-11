FILIERA AUTOMOTIVE | il Sistema Brescia è pronto alle sfide del futuro

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 17 novembre 2022) A evidenziarlo è un’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustriae dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, focalizzata, in particolare, sulle modalità con cui le imprese stanno approcciando alla transizione ecologica e tecnologica in atto. Il campione: 24 impresene leader del settore, con un fatturato complessivo di 2,7 miliardi di euro, di cui il 77% riconducibile direttamente all’. Le imprese del comparto sono particolarmente propense a investire in innovazione: circa il 45% del budget complessivo verrà dedicato, in prospettiva, alla Ricerca e Sviluppo. Pesano, invece, come ostacolo agli investimenti, l’incertezza tecnologica (63% del campione), così come il ritardo dei fornitori in tema di innovazione: un potenziale elemento di rntamento per l’intera ...