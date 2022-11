FIFA | Infantino unico candidato alla presidenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) È Giannil’della. Oggi, attraverso il proprio sito ufficiale, laha ufficializzato come solamente il nome del numero uno attuale è nella lista delle personalità eleggibili. Nella mattinata odierna, però, una federazione importante come quella tedesca aveva sottolineato come non sosteneva, anche se non ha fatto, come L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo Giannisarà l'unico candidato alla presidenza della. A renderlo noto, è la stessa Federazione attraverso una nota sul sito ufficiale. Nessun altra candidatura è stata presentata per il 73° ...Gianni, presidente delladal 2016, sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale, ha annunciato l'organizzazione. "Nessuna altra candidatura è stata ...Il presidente della Fifa Gianni Infantino restera' in carica per altri quattro anni dal momento che nessun candidato si e' fatto avanti per sfidarlo ...Gianni Infantino vuole continuare la sua avventura alla testa della FIFA. Il 52enne, a capo del massimo organo calcistico mondiale dal 2016, si candiderà per un terzo e ultimo mandato. Lo ha annunciat ...