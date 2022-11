Fifa | Infantino ricandidato | onore lavorare per comunità calcio

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Oggi è un giorno speciale per me, ieri sera a mezzanotte è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza dellaper i prossimi quattro anni e questa mattina laha ...

... ha annunciato la sua candidatura (unica) per le prossime elezioni per la presidenza della. "...ha poi sottolineato che il Mondiale del Qatar arriva "due anni dopo una pandemia in cui il ...Giannivuole continuare la sua avventura alla testa della. Il 52enne, a capo del massimo organo calcistico mondiale dal 2016, si candider per un terzo e ultimo ...(ANSA) - DOHA, 17 NOV - Gianni Infantino, presidente della Fifa dal 2016, sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale, ha annunciato l'organizzazione. "Nessuna ...Gianni Infantino, presidente della Fifa dal 2016, sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale, ha annunciato l'organizzazione. "Nessuna altra candidatura è stata ...