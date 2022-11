Fifa | elezioni Presidente | Infantino unico candidato alla carica

L'emiro Tamim bin Hamad Al Thani governa il paese come sovrano assoluto; non esistonodemocratiche o partiti politici. Freedom House scrive "". Per approfondire.World Cup 2022, chi ...La DFB si aspetta processi decisionali trasparenti in seno allae mantiene le sue richieste ... Entro la Federcalcio tedesca avrebbe dovuto presentare il proprio candidato per lema ancora ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Federcalcio tedesca (DFB) non si schiera, come tante altre federazioni, accanto a Gianni Infantino per la corsa alla rielezione a presidente della FIFA e prefersice non nominare un candidato per le ...