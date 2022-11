Ferrari - Pier Guidi | Il mondiale GT? Questa volta è stato abbastanza complicato

(Di giovedì 17 novembre 2022) E con questo fanno tre Mondiali GT nel Fia Wec (di cui due consecutivi). Alessandro, e la, possono andare orgogliosi del risultato conquialla 8 Ore del Bahrain, gara conclusiva della stagione, vinta dai compagni di squadra Miguel Molina e Antonio Fuoco, sulla 488 GTE numero 52 del team AF Corse. Si chiude così nel migliore dei modi per il Cavallino l'ultima stagione dedicata alle vetture della classe LMGTE Pro, con la 488 GTE che ha ottenuto in totale quattro titoli mondiali Costruttori (2016, 2017, 2021 e 2022) e tre Piloti (2017, 2021 e 2022), appunto, cone il compagno di sempre, James Calado. Per lasi tratta invece del 16esimo titolo iridato di classe nelle gare di durata. Ora è già partita la sfida con le due nuove armi ...

