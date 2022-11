Ferrari | Leclerc sul possibile addio di Binotto | “Le voci circolano sempre | pensiamo solo a lavorare”

(Di giovedì 17 novembre 2022) A pochi giorni dal termine della stagione di Formula 1, che volgerà al termine con il GP di Abu Dhabi, si erano fattepiù insistenti ledi undi Mattiadalla. In occasione della conferenza stampa della gara degli Emirati Arabi Uniti, Charlesha commentato questi rumours: “Ci sonodelleche, ma noi dobbiamo pensare esclusivamente aed alla pista. Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti molto, anche se la gente sembra dimenticarlo“. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE Il pilota monegasco ha poi fatto un bilancio delle ultime gare: “Ci sono stati un po’ troppi alti e bassi. In Brasile, però, è stata una buona gara sin dall’inizio: ...

contro Perez ad Abu Dhabi Di sicuro laè attesa ad Abu Dhabi nel Gp di F1 in programma domenica alle 14 per cercare di chiudere la stagione convice - campione del ...Giorgio Terruzzi per il 'Corriere della Sera' BINOTTOLe parole usate dal verticeper smentire le speculazioni a proposito della posizione di Binotto farebbero pensare a una chiusura definitiva dell'ipotesi Vasseur come sostituto del ...ROMA - La vittoria di domenica scorsa di George Russell a Interlagos ha interrotto una serie di nove successi consecutivi delle Red Bull, otto di ...GP ABU DHABI - I rumors sulla prossima sostituzione del Team Principal tengono banco nonostante la smentita di Maranello.