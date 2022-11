Ferrari | dopo la sconfitta nel mondiale arriva il nuovo pilota | E’ il più bello di sempre

Leggi su newstv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il video pubblicato tramite il profilo Instagram ufficiale della Scuderiaè inequivocabile. La scelta che nessuno si aspettava Proprio in questi giorni il mondo dei motori italiano ha celebrato la straordinaria vittoria neldi MotoGP di Pecco Bagnaia. Una vittoria straordinaria, che riporta unitaliano sul tetto del mondoValentino Rossi. E, per di più, l’accoppiata-moto italiani, che non accadeva da 50 anni. Insomma, il mondo delle moto festeggia. Una splendida(web source)Piuttosto mesta, invece, la stagione della Formula 1 per la. E, si sa, quando non si vince, si cambia. Ecco allora il. E’ bellissimo. Ma sarà anche bravo? Dicevamo, quindi, che la stagione per le ...