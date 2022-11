Fenomeno NEET | tre milioni di giovani non studiano né lavorano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Leggi Anche Dopo il diploma, un maturando su due ha paura di diventare un- Uno su tre non ha ancora un progetto chiaro per il futuroin Italia, siamo quarti in Europa L'Italia è tra i Paesi ...

Altro particolare degno di nota è che più cresce l'età, più aumenta la quota delle e dei. Infatti, il maggiore bacino si concentra tra le fasce tra i 25 - 29 anni (30,7%) e i 30 - 34 anni (30,4%)...Le misure che verranno adottate aiuteranno a contrastare inoltre ildei cosiddetti, favorendo l'occupazione dei più giovani. Come assessorato al lavoro e al turismo, con il patto per il ...Donne e ragazzi del Mezzogiorno sono i più esposti: non hanno occupazione e non sono impegnati in un percorso di formazione ...Donne e giovani del Mezzogiorno sono i più esposti al fenomeno dei NEET, che nel 2020 ci vedeva tra i paesi con la quota più rilevante in Europa di persone tra i 15 e i 34 anni che non hanno occupazio ...