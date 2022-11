Feldi | vittoria nel recupero e aggancio al secondo posto Olimpus rimontata

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sull’altalena delle emozioni di undella quinta giornata della Serie A New Energy senza nessun senso logico, si diverte alla fine soltanto laEboli. Le Volpi di Salvo Samperi sono la prima squadra a superare in campionato unRoma che ha un problema evidente in fase difensiva, con 14 reti al passivo soltanto nelle ultime tre giornate. Luizinho e soci vincono 5-4 una pazza partita e agganciano i capitolini di D’Orto in classifica, a meno cinque dal fuggitivo Napoli Futsal, capolista a punteggio pieno di regular season. GIRANDOLA DI EMOZIONI – Al PalaSele succede tutto e il suo esatto contrario. Dopo appena 51un calcio di rigore trasformato da Joselito stappa l’incontro, Luizinho (complice una deviazione) risponde immediatamente, ma il miglior approccio dell’porta ...