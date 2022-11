Federico Fashion Style è gay? «Aveva una vita parallela» | ecco il vero motivo della separazione dalla moglie Letizia

(Di giovedì 17 novembre 2022)? Come sappiamo, da qualche settimana il parrucchiere ha annunciato la suadall’ex compagnaPorcu. Inizialmente si è parlato di una scelta consensuale, ma oggi le cose sembrerebbero essere cambiate: il noto personaggio di Real Time e la sua ormai ex fiamma si stanno facendo la guerra via social...

Settimane fa l' ex diStyle ha spiazzato tutti annunciando su instagram che la loro storia d'amore è finita. Il motivo non è dato saperlo, visto che lo stesso parrucchiere intervenuto a Verissimo da Silvia ...... Lombardia; Infinityhub Altre attività di consulenza tecnica, Veneto; JuianProdotti per la ... Foto: ©Rostagno - 123RF Fonte function pinIt() { var e = document.createElement('..."Sapevo che prima o poi sarebbe successo. C'ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po'. È una donna speciale e rispetto la sua scelta": così Federico Fashion Style ...Altro che separazione consensuale. Federico Lauri e l’ex compagna Letizia sarebbero irrimediabilmente ai ferri corti ...