Federica Nargi e Alessandro Matri si raccontano | “Lei gelosa | ma mai nessuna crisi”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) I due stanno insieme dal 2009 In una rara intervista, concessa a Corriere della Sera,si sono raccontati. I due stanno infatti insieme dal 2009. Lui, dopo aver appeso lo scarpino al chiodo fa il commentatore per DAZN, lalavora sui social e partecipa a diversi programmi tv. I dueanche il primo incontro.: «In discoteca a Milano. Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica».: «Poi mi ha chiamato dal fisso e ho preso a telefonarle a tutte le ore».: «La prima volta che l’ho invitato a cena, non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più ...