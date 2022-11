Famiglia | governo riesaminerà decisione sull' uso della parola ' genitore' su documenti

Dipartimento per le politiche della famiglia -

- Il Tribunale civile di Roma ha ribaltato di fatto il decreto dell'allora ministro dell'Interno Salvini che imponeva l'uso di 'padre' e ...... "per non fare polemiche", anche se aveva tenuto a sottolineare di aver "rappresentato la... Le Br erano criminali, la Dc il migliordella storia d'Italia". Sarà per questo che anche un ... Dipartimento per le politiche della famiglia - Avviso "Supporto per lo sviluppo dei centri della famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei famigliari multiproblematici" Il ricorso fatto due donne, che hanno vinto la causa. Il decreto del 2019 imponeva la dicitura «padre» e «madre». L’ordinanza del Tribunale civile di Roma vale solo per il caso specifico. Gli avvocati ...Intervista con l’Ingegnere: «Il Pd appoggi Moratti: se la Lega perde la Lombardia, cade Salvini, e se cade Salvini cade il governo. I dem hanno conquistato la borghesia e perso il popolo, escludere a ...