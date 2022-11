Falsi documenti per i ristori per i danni dell’alluvione 2015 | l’udienza dinanzi al Gup viene rinviata

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiEra programmata per questa mattina, presso il Tribunale di Benevento,al gup Maria Di Carlo,preliminare per il rinvio a giudizio relativo alla gestione dei fondi per l’alluvione dell’ottobrenel Comune di Ceppaloni. Tre le persone finite nei guai per aver fornito documentazione falsa per ricevere istanziati per icausati dall’alluvione che ha colpito duramente la provincia di Benevento nel.Indagati Vincenzo Mauro, un tecnico del Comune di Ceppaloni, Maria Grazia Maselli, una beneficiaria (l’altra persona nel frattempo è deceduta), e l’architetto Pio Mandato, chiamato in causa come tecnico privato. Gli avvocati impegnati nella difesa: Sergio Rando, Vincenzo Sguera, Luigi Diego Perifano, Massimiliano Cornacchione e ...

ilmessaggero.it

