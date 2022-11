F1 | Sergio Perez | “Discussione con Verstappen? Siamo entrambi maturi | guardiamo avanti”

(Di giovedì 17 novembre 2022)ormai giunti alla conclusione della stagione 2022 di Formula 1: a partire da domani, venerdì 18 novembre, avrà inizio il Gran Premio di Abu Dhabi, che porrà fine a un campionato ricco di emozioni, tant’è che continuerà a regalarne anche in questo ultimo appuntamento data la posta in palio. Si compete ancora, infatti, per la seconda posizione sia per la classifica costrutti che piloti, ed è proprio qui cheè coinvolto, in lotta con Charles Leclerc (secondi a pari a punti, 290). Il pilota della Red Bull è reduce da un movimentato GP del Brasile e le successive polemiche per l’atteggiamento avuto, suo malgrado, dal compagno di squadra. Adesso, però, pare che sia stato tutto risolto e che si possa ragionare per il bene della scuderia per l’ultima gara stagionale. Ecco ...

In sintesi il sorpasso del pilota olandese al compagno di squadra, visto come un ordine di scuderia non rispettato dal campione del mondo, ha scatenato tanti commenti, soprattutto sui ...' Ci sono cose che non sono andate bene in Brasile, alcune le abbiamo capite mentre per altre abbiamo il tempo giusto prima di tornare a correre lì. Il secondo posto diSì, sono pronto ad aiutarlo e non vedo l'ora che ci sia questa battaglia ', ha dichiarato Verstappen in conferenza stampa, volendo mettere la parola fine alle criticità degli ultimi giorni.C'era grande attesa per l'ultima conferenza della stagione. Max Verstappen, dopo quanto successo in Brasile, ora ha dichiarato di essere pronto ad aiutare Sergio Perez nella corsa al secondo posto. "C ...Il sorpasso di Max a Perez, in lotta per il 2° posto con Leclerc, ha scatenato odio social. Il team duro: "Max fa gioco di squadra, era una situazione che non avevamo concordato prima" ...