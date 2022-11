F1 | Sebastian Vettel | “Tanti momenti da ricordare nella mia carriera Da Baku 2017 il mio rapporto con Hamilton…”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Comincia con la conferenza stampa del giovedì ad Abu Dhabi l’ultimo weekend di gara delladiin Formula Uno. Il 35enne tedesco ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, dopo due anni complessivamente deludenti in Aston Martin. “Sarà l’ultimo GP, sono consapevole di quello che sta accadendo. Come sarà poi, non lo so… dovrete chiedermelo poi se ci rivedremo in giro. Non c’è solo un momento da, ci sonoda. Le prime volte di ogni cosa magari spiccano sulle altre. Ci sono statibelli e altri meno. Ma ho imparato tanto anche dagli ultimi anni, anche se non sono stati facili e non abbiamo vinto nulla“, spiega il nativo di Heppenheim alla stampa. Sul suo...

L'ultima gara della stagione sarà per, 4 volte campione del mondo, il GP che chiuderà la carriera in F1. Charles Leclerc, che del pilota tedesco è stato compagno quando arrivò in Ferrari nel 2019, elogia il classe 1987 al ...Con un palmares in cui figurano quattro titoli mondiali e 53 vittorie ,è uno dei piloti di maggior successo della storia della Formula 1. Per celebrare una carriera che volge verso la sua conclusione - il GP di Abu Dhabi 2022 sarà la sua ultima gara - i ...Domenica l'ultima gara in carriera del pilota tedesco ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) - 'Il futuro Sarà diverso. Quando e come sarà ...Il Gran Premio di Abu Dhabi segna la fine della carriera di Sebastian Vettel in Formula 1. Il pilota tedesco, vincitore di quattro titoli mondiali appenderà il casco al chiodo, sperando possa essere u ...