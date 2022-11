F1 | Leclerc saluta Vettel | “Mi ha insegnato l’etica del lavoro Ora posso chiamarlo amico”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) In F1 per qualcuno è tempo di addii. Sebastianinfatti, quattro volte campione del mondo, saluterà il circus più prestigioso e importante del motorsport nell’imminente Gp di Abu Dhabi. A rendere omaggio al pilota tedesco, che nella sua carriera è stato anche prima guida in Ferrari, dal 2015 al 2020, sono e saranno in tanti, fra cui anche Charles, che con il teutonico ha condiviso un pezzo di “cammino in rosso”. Il monegasco, in un’intervista al sito RacingNews365.com, ha affermato: “Quando sono arrivato alla Ferrari il primo anno, sono rimasto molto colpito da Seb. Probabilmente è stato molto strano per lui perché ero molto timido e non sapevo cosa dire quando gli ero vicino“. Aggiungendo: “Orae mi scrive regolarmente. Lo ha fatto anche quest’anno dopo il mio ...