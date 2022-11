F1 GP Abu Dhabi 2022 | Verstappen | “Ho ricevuto minacce per non aver cambiato posizione con Perez”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Maxè tornato a parlare di quanto accaduto in Brasile con il compagno di squadra Sergioe lo ha fatto in occasione della conferenza stampa in vista del GP di Abu: “Non mi era stato detto di invertire. Il team non avrebbe dovuto attendere l’ultimo giro per chiedermelo. Personalmente sono sempre stato un bravo compagno di squadra, aiutando quando c’era la possibilità. Lo farò anche ad Abusedovessene bisogno“.ha poi svelato un lato della vicenda meno felice: “Dopo la gara hodelleinaccettabili. Hanno attaccato la mia famiglia e la mia ragazza, scrivendo cose assurde. Io eabbiamo un buon ...

Commenta per primo Il Ghana è pronto per i Mondiali in Qatar e lo dimostra battendo la Svizzera in amichevole ad: 2 - 0 per la nazionale africana grazie ai gol nel giro di 4 minuti (70' e 74') di Salisu e Semenyo . Restano a secco gli elvetici, nonostante gli ingressi nella ripresa di Okafor e ...L'agenzia per la protezione dei dati personali della Norvegia ha dichiarato a The Register: "L ambasciata norvegese ad, che è accreditata anche per il Qatar, ci ha informato che la pre - ...'La gente non ricorda quanto siamo cresciuti', sottolinea il ferrarista ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) - 'Binotto Ci sono sempre ...Ad Abu Dhabi Leclerc deve dribblare le domande sui rumours legati alla posizione di Mattia Binotto. In pista c'è in palio il secondo posto nel mondiale e l'urgenza di lottare per il titolo tra un anno ...