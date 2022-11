F1 | Charles Leclerc | “L’addio di Binotto? Ci sono sempre tante voci | speriamo di chiudere bene l’anno”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un avvicinamento particolare. Siamo alla vigilia dell’ultimo weekend del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Abu Dhabi non sarà in palio il titolo mondiale perché Max Verstappen e Red Bull hanno fatto calare il sipario già da alcuni GP. Ecco che l’interesse degli appassionati è sulla lotta per la piazza d’onore nella classifica piloti trae Sergio Perez, a pari punti, e tra la Ferrari e la Mercedes, con la Stella a tre punte in grande rimonta e dis19 lunghezze dalla Rossa. Un fine-settimana chesi augura di vivere in maniera più serena da quello di Interlagos. In Brasile, già dalle qualifiche della Sprint Race, il monegasco ha dovuto affrontare situazioni critiche e le indecisioni del box, legate anche a una scarsa lettura della situazione da parte sua, hanno portato a un risultato lontano ...