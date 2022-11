F1 | Carlos Sainz | “Lottiamo per la pole e per la vittoria; se Mercedes fa doppietta la situazione si complica”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sale l’attesa per l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2022: si ritorna lì dove lo scorso anno, in un finale thriller, Max Verstappen riuscì a laurearsi per la prima volta in carriera Campione del Mondo (traguardo bissato quest’anno) ai danni di Lewis Hamilton, comprese tutte le notemiche per la gestione della gara da parte dei commissari. Insomma, si torna ad Abu Dhabi per l’omonimo GP. Come detto, il titolo è già stato assegnato a Verstappen, ma il tasso di interesse per la gara di domenica non è di certo calato: bisogna, infatti, ancora stabilire la seconda posizione in classifica, sia costruttori (Ferrari o, 19 punti di distacco delle frecce d’argento) che piloti (Charles Leclerc o Sergio Perez, pari punti a quota 290).è dunque consapevole dell’importanza dell’intero weekend: ...