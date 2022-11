Ex Ilva | proclamate 4 ore di sciopero | “Governo nazionalizzi” Ministro Urso | “Azienda rispetti accordi Salire prima al 60%? Deciderà Chigi”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Ildeve fare un atto di coraggio e trovare il modo di nazionalizzare o diventare socio di maggioranza. Solo così si può salvare la produzione di acciaio italiana. Costi quel che costi”. A rivendicarlo è stato Rocco Palombella, segretario generale Uilm, al termine del tavolo sulla vertenza ex-al Ministero delle imprese e del Made in Italy, al quale Acciaierie d’Italia non si è presentata. Un ulteriore “schiaffo ale ai lavoratori“, si spiega, dopo la decisione dell’di bloccare 145 aziende dell’indotto con una pesante ricaduta occupazionale, in particolare a Taranto. Né l’amministratrice delegata Lucia Morselli, espressione del socio privato ArcelorMittal, né il presidente Franco Bernabè, espressione della pubblica Invitalia, hanno partecipato al faccia a faccia. Così i sindacati Fiom-Cgil, ...

