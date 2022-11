Ex Ilva | lo schiaffo dell’azienda al governo | non va all’incontro con ministro e sindacati Fiom | Uilm e Fim proclamano 4 ore di sciopero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Unoale ai lavoratori. Acciaierie d’Italia non si è presentatacon ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ie gli enti locali per fare il punto sulla situazione in cui versa l’exdopo la decisionedi bloccare 145 aziende dell’indotto con una pesante ricaduta occupazionale, in particolare a Taranto. Né l’amministratrice delegata Lucia Morselli, espressione del socio privato ArcelorMittal, né il presidente Franco Bernabè, espressione della pubblica Invitalia, hanno partecipato al faccia a faccia. L’assenza ha spintoe Fim a proclamare 4 ore dinella giornata di lunedì in tutti gli stabilimenti, mentre Urso ha sottolineato ...