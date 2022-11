Euro 2032 | Italia candidata per ospitare il torneo | c’è la decisione su Napoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar che inizierà tra pochi giorni, l’è pronta a ripartire e pensa già aglipei del, anno in cui la FIGC vorrebbeilnel nostro paese. La FIGC ha concluso in maniera positiva il processo che permette ad una Nazione di candidarsi alla fase finale di. I documenti che sono presenti nel processo di trasmissione compongono il Preliminary Bid Dossier. Giovanni Di Lorenzo (Photo by Claudio Villa/Getty Images), c’è anchetra le città La UEFA ha annunciato che l’è ufficialmente tra le candidate per...

La Figc sta procedendo spedita per presentare la candidatura dell'Italia a ospitare Euro 2032. La Federazione ha concluso positivamente il processo di trasmissione dei documenti che compongono il Preliminary Bid Dossier, nel quale sono indicate le città candidate. Sono undici le città coinvolte: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. L'assegnazione è prevista tra settembre e ottobre 2023. Entro aprile andrà presentata la copia definitiva della documentazione e le città candidate diventeranno dieci.