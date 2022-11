Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 17 novembre 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,17, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 138 delè prevista alle ore 20 di17. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein ...

I precedenti La postazione dei fratelli Pierpaoli vanta il primato della vincita di 5 milioni al Millionaire7 maggio 2019. Allora, come si racconta, il superfortunato (un pensionato) dopo aver '...... leOggi i lavoratori e le lavoratrici vogliono difendere quello che è un loro diritto ... mettendo al centro il temalavoro. Una soluzione che tenga in equilibrio lavoro e ambiente ...FOSSOMBRONE - Una bella emozione con un pizzico di rammarico per aver sfiorato il colpaccio mancando un solo numero al Superenalotto. Non male comunque il gruzzoletto di quasi 40 mila euro, per ...Caccia ad un altro exploit: si gioca tutti i giorni e quindi la caccia alla fortuna che va in onda anche oggi, giovedì 17 novembre, con il Million Day per vincere fino ...