“Er giro de Peppe” | nasce il gioco sui parcheggi impossibili di Roma

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Erde” riprenderà una caratteristica del territorio di: l’incapacità di trovare subitoo per la propria macchina. E’ il nuovoche prende inproprio questa situazione della Capitale, che ogni giorno fa letteralmente infuriare migliaia di automobilistini nei vari Municipi. Il simpaticoriprende i quartieri più visitati della Capitale, dove i “” saranno anticipati da ostacoli e imprevisti, proprio come nella vita reale. “Erde” per idiE’ semplicemente geniale l’idea di intitolare unaidella Capitale, che rinomatamente nella vita di tutti ...

L'incubo del parcheggio nella capitale diventa un divertimento con il nuovo gioco da tavola Erdi, nato dalla collaborazione tra Rome is More e Clementoni. Tra buche e parcheggiatori abusivi, ecco una variante tutta romana del Monopoli . L'obiettivo Neanche a dirlo: cercare posto ...Dall' incontro tra Rome is More e Clementoni nasce il primo gioco da tavolo originale e divertente 'per trovare parcheggio' a Roma intitolato 'Erde'. Il primo è un noto canale social che dal 2018 sta spopolando sul web con l'intento di divulgare la cultura romana attraverso il suo dizionario romanesco - inglese ( qui l'intervista ...“Er giro de Peppe” riprenderà una caratteristica del territorio di Roma: l’incapacità di trovare subito parcheggio per la propria macchina. E’ il nuovo gioco che prende in giro proprio questa situazio ...Diciamoci la verità, nessuno ci aveva mai pensato eppure a un tratto sembra così indispensabile. Arriva il primo gioco da tavola incentrato sul parcheggio a Roma. Lo ha lanciato Rome ...