Elisa | si aggiunge una terza data a Milano al tour acustico sold out

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 17 novembre 2022)unaalnei teatri già tuttooutunail 10 dicembre. An Intimate Night, il nuovonei teatri dell’artista, ad un mese dalla sua partenza aveva già registrato ilout in ogni tappa, doppiando tutti gli appuntamenti. Ora, dopo l’8 e il 9 dicembre, viene triplicata la tappa di, con una serata speciale dedicata all’ambiente, tema che resta centrale per. Le prevendite per il nuovo appuntamento si aprono venerdì 18 novembre, alle ore 16.00, per tutti e giovedì 17 novembre alle ore 16.00 per gli ...